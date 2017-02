Madagascar: Diplomatie - Des demandes d'agrément d'ambassadeurs envoyées

À en croire les indiscrétions « une première vague », implique qu'il ne s'agira pas d'une armada. Il est même, probable, que ce soit la première et la dernière nomination de ce quinquennat. « Les nominations à venir ne devraient être que pour les États clés dans la relations internationales de Madagascar », confie une des sources contactées. Les pays présents durant la conférence des bailleurs et des investisseurs, à Paris, en décembre dernier, devraient figurer parmi les ports d'attache des nouveaux ambassadeurs.

Durant l'entretien téléphonique, elle a, toutefois, déclaré : « La liste des nouveaux ambassadeurs indique une ouverture à diverses tendances politiques ». Il semblerait donc, que le locataire d'Iavoloha n'ait pas pu se défaire des conditionnalités politiques dans ses choix. Etant donné, par ailleurs, qu'il ne reste plus que cinq ambassadeurs en poste, il devrait s'agir de nouvelles nominations et non pas d'un turnover.

Selon les explications de la ministre des Affaires étrangères, la signature et la publication du décret de nomination des nouveaux représentants diplomatiques de Madagascar n'attendrait plus que la réponse des pays d'accueil.

