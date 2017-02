Ile Maurice: Biscuitgate - Arline Koenig, l'ex-adjointe au maire de Quatre-Bornes, se dit «choquée»

Comment le Procurement Committee a-t-il pu donner son feu vert sans connaître le prix des biscuits ? C'est la question que se pose Arline Koenig, l'ancienne adjointe au maire de Quatre-Bornes. Elle se dit «choquée» par la tournure des évènements entourant la saga des biscuits de Rum and Sugar Ltd et surtout, l'implication de la mairie de Quatre-Bornes.

L'ancienne adjointe au maire de la ville des fleurs dit ne pas comprendre comment des documents relatifs à ce dossier peuvent être portés manquants comme l'a indiqué Atmaram Sonoo. «Je me rends compte aujourd'hui qu'il y a gens qui font autre chose que ce qu'ils sont censés faire.» Cette dernière indique qu'elle n'avait pas encore été destituée de son poste lorsque les biscuits avaient été distribués aux conseillers de la mairie fin décembre. Toutefois, elle dit ignorer si les procédures ont bien été respectées, comme le stipule le maire de Quatre-Bornes.

«Il y a des étapes à respecter à tous les niveaux», a soutenu l'ex-adjointe au maire. Et d'ajouter qu'il «y aurait dû y avoir une Expression of Interest de la part des entreprises qui souhaitent vendre leurs biscuits à la mairie. Ensuite, il revient à l'Executive Committee de choisir le meilleur «bidder» en fonction des prix proposés et non seulement en fonction du goût des produits. Et il faut des rencontres continuelles afin de s'assurer que les procédures sont respectées».

Arline Koenig se dit d'autant plus choquée par les déclarations d'Atmaram Sonoo à la presse. «Il est de notre devoir de vérifier toutes les informations avant de s'adresser à la presse, surtout lorsqu'on intervient en direct.» Elle a précisé qu'elle attend patiemment la prochaine réunion de l'Executive Committee afin de tirer toute cette affaire au clair.