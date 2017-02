Ile Maurice: Fonction publique - Collendavelloo s'attire les foudres des syndicats

«On doit avoir une fonction publique performante. Pa kapav dimoun travay apartir katrer tanto zis pu gayn overtime... J'espère que les syndicats ne vont pas nous mettre des bâtons dans les roues.» Cette déclaration du n° 2 du gouvernement, Ivan Collendavelloo, est restée en travers de la gorge des syndicalistes. Elle a été faite lors de la réunion du comité régional du Muvman Liberater, dimanche.

«Ivan Collendavelloo n'a aucun locus pour parler de la fonction publique, à moins qu'il n'ait l'intention de privatiser le secteur public. D'ailleurs, ce n'était pas la plateforme appropriée pour le faire», souligne Narendranath Gopee, président de la Federation of Civil Service and Other Unions.

Il devait faire ressortir que c'est au ministre Eddy Boissézon de s'occuper de tout ce qui a trait à la fonction publique. «Qu'Ivan Collendavelloo fasse montre de sa performance et de ses compétences avant», ajoute-t-il.

Rashid Imrith propose, lui, que les ministres soient soumis à un performance appraisal system, sur le modèle du performance management system des fonctionnaires. «Clairement, Ivan Collendavelloo n'est pas au courant des changements qui ont été apportés au sein de la fonction publique.

Mais, il n'est pas trop tard. Ce gouvernement est à mi-mandat. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, devrait organiser un training program à l'intention des ministres. Pa apre sink an ki pu al kone zot pa konn nanyé», souligne le président de la Federation of Public Bodies and Other Unions.

Pour sa part, Radhakrishna Sadien, président de la State Employees Federation, dit avoir été choqué par cette déclaration d'Ivan Collendavelloo. «D'autant plus qu'il n'est pas le ministre concerné. Les syndicats ont toujours été en faveur d'un service de qualité. Et, on ne peut mettre sur le dos de toute la fonction publique ce que font certains officiers... »