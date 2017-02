Ile Maurice: Pravind Jugnauth à Rodrigues - Les consultations pré-budgétaires démarrent ce mardi

Ils ne semblent pas être au bout de leurs peines. Navin Ramgoolam, Dev Jokhoo et Rampersand Sooroojbally… Plus »

Par ailleurs, l'agenda du Premier ministre s'annonce très chargé pour cette première journée. Des séances de travail avec les dirigeants de l'Assemblée régionale, les forces vives, les opérateurs économiques, les représentants de la société civile et autres organisations sociales et économiques, entre autres, sont prévues.

Selon le chef du gouvernement, son déplacement à Rodrigues a pour but de démontrer «aux frères et sœurs rodriguais toute la considération que Maurice leur porte». Pravind Jugnauth s'est également attardé sur le fait qu'il est important d'écouter les recommandations du chef commissaire et des autres acteurs économiques pour mieux préparer le Budget.

