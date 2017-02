Sénégal: Séhiou - Les religieux portent un plaidoyer en faveur du developpement local

Le ministre Moustapha Diop, avec à ses côtés Me Aïssata Tall Sall, maire de Podor et la… Plus »

«Nous sommes en phase avec la vision du Chef de l'Etat, le président Macky Sall au sujet de sa politique axée sur l'Emergence. Nous, guides religieux, sommes des acteurs à part entière et non entièrement à part du développement. C'est pour cette raison que nous sollicitons des moyens d'équipement agricole pour nous investir dans l'agriculture. Des tracteurs sont garés à la préfecture alors que le besoin est là, pressant. Le programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) est un exemple de bonne initiative qu'il faut améliorer. Il en est de même que l'aquaculture», a relevé El Hadji Morikéba Touré.

La cité religieuse de Tourécounda dans le Pakao était le point de convergence, ce week-end, de milliers de fidèles musulmans en provenance de l'intérieur du Sénégal mais aussi de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la diaspora. Les thèmes abordés à l'occasion de cette commémoration ont trait à la paix et au développement local axé sur la production agricole.

