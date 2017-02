Seychelles: Embouteillage? Les autorités prévoient de réduire les problèmes de trafic

Victoria Seychelles — Pourrait-il y avoir une solution au trafic le plus frustrant des Seychelles?

Dans le but de lutter contre les embouteillages croissants observés sur l'île principale des Seychelles, notamment autour de la capitale Victoria, le Ministère de l'Habitat, des Infrastructures et des Terres a révélé des solutions pour résoudre les problèmes de circulation.

Le Ministre Charles Bastienne a indiqué à la presse la semaine dernière que la première phase du plus grand projet en cours qui est le contournement Nord-Sud de Victoria, est presque terminée.

Cette phase, qui sera ouverte au public à la mi-avril, reliera Anse Etoile au nord-est de Mahe à la rue « Latanier Road » à Victoria via l'Ile Aurore et Perseverance, deux îles artificielles.

Le Ministre Bastienne a indiqué que le contournement facilitera considérablement la circulation car il permettra au trafic venant de l'est vers une partie du nord de Mahe d'éviter deux ronds-points principaux - le 5 juin et Le Chantier.

La deuxième phase, du centre « Amusement Center » à la rue « Latanier Road », a déjà commencé.

Bastienne a parlé d'un autre projet en cours dans le centre de la capitale -- l'agrandissement et la modernisation de la rue « Saint-Joseph Street » en face de l'école La Rosière et de la rue « Hangard Street ».

Parmi les autres projets significatifs prévus pour l'avenir figure la construction d'un rond-point sur l'avenue Bois De Rose, près de la route reliant l'Hypermarché de la « Seychelles Trading Company » à la route Mont Fleuri. Cela comprendra également une passerelle reliant l'avenue Bois De Rose à l'Ecole Internationale.

Il y aura quatre voies à partir de l'usine d'alimentation animale « the Animal Feed Factory » à Bois de Rose jusqu'au Centre International de conférences des Seychelles (ICCS).

Des ronds-points seront mis en place pour faciliter la circulation du trafic sur la côte est de Mahe - l'un à Plaisance et l'autre à Pointe-Larue, à côté de l'aéroport. Une troisième voie sera ajoutée à partir de l'aéroport jusqu'à l'Académie de Police des Seychelles.

Un autre contournement reliera St. Louis à Bel Air par la rue « Stevenson Delhomme Road ».

Tous les projets font partie du Plan Directeur de Gestion du Trafic de Victoria des Seychelles, un archipel de l'Océan Indien occidental.

Le directeur général de l'Agence des Transports Terrestres des Seychelles « Seychelles Land Transport Agency » (SLTA), Parinda Herath, a déclaré à la SNA: «Ces projets seront examinés en cours de réalisation par étapes et, selon les évaluations à effectuer, divers amendements pourront être apportés à ces plans individuels et au plan directeur dans son ensemble ».

Herath a ajouté qu'en plus des projets, les conducteurs eux-mêmes jouent un rôle important en contribuant à la façon dont le trafic se déroule. Cela pourrait être fait en améliorant la façon dont ils conduisent et en respectant les règles et guides de la circulation.

«Dans le cadre du Plan Directeur de Gestion du Trafic de Victoria, il existe de nombreux projets que nous mettons en œuvre par étapes en fonction des ressources dont nous disposons», a indiqué Herath.

Le directeur général de la SLTA a indiqué que le plan était dynamique et qu'il s'adaptait en permanence aux changements des flux de trafic qui se produisent en raison de nouveaux développements et d'autres comme les changements démographiques et la disponibilité des ressources.

« Avec l'augmentation de l'importation de véhicules, il est difficile de faire face principalement en raison du manque d'espace pour construire de nouvelles routes », a déclaré Herath.

Il a ajouté que: «Toutefois, il est de notre devoir, conjointement avec le ministère des Transports terrestres, de proposer de nouveaux projets novateurs que nous pourrons mettre en œuvre pour maintenir la circulation à un rythme raisonnable ».