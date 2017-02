Congo-Brazzaville: Journée nationale de la jeunesse - Les Scouts du Congo accomplissent un geste de solidarité

À l'occasion de la Journée mondiale de la pensée célébrée le 22 février de chaque année et celle de la jeunesse le 28 février, les Scouts du Congo et le département de la jeunesse ont fait un don de sang le 25 février en faveur du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) de Brazzaville.

Ce geste est non seulement une expression du prolongement des activités consacrées à la célébration de la semaine nationale de la jeunesse, mais aussi une marque d'ouverture du ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique envers les autres, a souligné la ministre Destinée Hermella Doukaga.

« Le CNTS est très heureux de participer à cette double célébration. Le fait d'avoir été sollicité et notre participation active et effective à ces deux célébrations nous conforte dans la poursuite de l'assise du deuxième pilier de la nouvelle gouvernance du CNTS. L'objectif visé est celui de l'autosuffisance en produits sanguins et en finir avec les ruptures et les pénuries », a déclaré le directeur général du CNTS, le Docteur Arsène Bikoué. « Le directeur du CNTS et son personnel se sont mobilisés pour atteindre cet objectif. L'appui des autorités administratives et politiques ainsi que celui des partenaires sera toujours sollicité, attendu, toujours accepté avec joie et honneur », a-t-il ajouté.

Anastasie Bouekassa, commissaire générale des Scouts et guides du Congo a indiqué que cette journée est une parfaite opportunité pour montrer à tout le monde combien c'est exaltant d'être scout, guide, éclaireur et éclaireuse. Enfin, chaque année les scouts du monde entier se mobilisent pour poser un geste symbolique qui commémore la création du scoutisme tel est le cas d'aujourd'hui de l'association. Elle a vivement félicité le ministre de la jeunesse pour avoir pris part à cette activité et sur son attention vis-à-vis de la jeunesse et la direction générale du CNTS pour la collecte de sang.