Congo-Brazzaville: Kintélé - Les jeunes et les sages préoccupés par les questions de sécurité

Notons que cette rencontre citoyenne avait pour but de réfléchir et proposer les approches de solutions afin de répondre à des situations d'urgence.

Cette rencontre entre animateurs du Cercle et les sages a suscité et permis un grand moment d'échanges entre les deux parties. De nombreuses interrogations et suggestions du public ont trouvé des éléments de réponses, voire satisfaction, à l'issue de cet échange fructueux, surtout passionnant.

Aussi, l'examen du contexte économique et perspectives du développement de la communauté ainsi que le social et le vivre ensemble font partie des points qui ont été débattus.

Une rencontre citoyenne sages-Cercle de réflexion pour le développement de Kintélé s'est déroulée, le dimanche 26 février, à la cité des 1000 logements. Au menu, les questions de sécurité et de libre circulation des personnes et des biens dans cette agglomération.

