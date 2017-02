Congo-Brazzaville: Algérie - Vers la tenue de la grande commission mixte

Une délégation d'experts algériens est arrivée à Brazzaville, le 27 février, afin de préparer la prochaine réunion de la grande commission mixte Congo- Algérie avec la partie congolaise.

Les diplomates des deux pays tiennent des séances de travail les 28 février et 1er mars afin de peaufiner les dossiers à adopter lors de cette réunion qui constituera, vraisemblablement, avec la visite du président Denis Sassou N'Guesso à Alger, l'un des deux tournants majeurs de la coopération bilatérale entre les deux pays cette année.

De source proche du ministère des Affaires étrangères, cette grande réunion attendue depuis plus de 10 ans (la dernière remonte à 1986) va se tenir le 25 mars prochain à Alger, en marge de la visite officielle du président congolais Denis Sassou N'Guesso en Algérie, à l'invitation de son homologue Abdelaziz Bouteflika.

Comme on peut le constater, cette année, la Congo et l'Algérie multiplient des signaux d'un engagement mutuel à consolider leurs relations de coopération vieilles de plus de 50 ans.

« Nous avons reçu instruction de nos deux chefs d'Etat de raviver cette relation ancienne et précieuse entre Alger et Brazzaville. Nous allons ainsi, redonner de l'impulsion à notre coopération », confiait récemment le ministre congolais des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean Claude Gakosso qui ne cesse de multiplier des rencontres, à Alger, avec son homologue Ramtane Lamamra, ainsi qu'avec le Premier ministre Abdelmalek Sellal.

Depuis plusieurs décennies, l'Algérie soutient le Congo notamment dans le domaine de la formation des cadres civiles et militaires. La réunion de la grande commission mixte devrait logiquement se pencher sur les domaines d'extension de cette coopération bilatérale au plan économique.

Les deux pays, exportateurs du pétrole, sont frappés chacun par la crise née de la baisse des cours de ce produit sur le marché international. Ils entendent, apprend-on, élargir leur coopération dans plusieurs domaines tels que la diplomatie, le transport aérien et la Marine marchande, le commerce, l'énergie et l'hydraulique, la Défense et la sécurité, la justice, l'agriculture, l'Enseignement supérieur, la communication, ainsi que l'Enseignement technique et professionnel.

Un autre dossier commun qui préoccupe le Congo et l'Algérie au plus haut point est la crise libyenne. Une crise dont l'Algérie (pays voisin de la Libye) reste un acteur « incontournable » dans la recherche de solution, selon le chef de la diplomatie congolaise, Jean Claude Gakosso.

Le président Denis Sassou N'Guesso, dirige au sein de l'Union africaine (UA), le Comité de haut-niveau sur la Libye. Fin janvier dernier, rappelons-le, la capitale du Congo avait abrité la réunion des dirigeants de cinq pays africains membres de ce comité, élargie aux pays voisins de la Libye et aux partenaires internationaux concernés par la résolution de cette crise dont les effets multiples sont ressentis en Afrique et sur d'autres continents.

Le Congo et l'Algérie avaient souscrit à un « appel à la convocation, sous les auspices de l'UA, d'une réunion de réconciliation nationale inclusive » en Libye, après avoir reconnu, comme les autres participants à cette rencontre, que « seule une solution politique négociée pouvait garantir une paix durable dans ce pays ».