Maroc: 14 nouveaux accords signés pour stimuler les échanges

Débutée le vendredi 24 février, après la Zambie et la Guinée, la visite d'amitié et de travail, en Côte d'Ivoire, du Souverain marocain, SM. Mohamed VI, la quatrième visite depuis l'arrivée au pouvoir en 2011 du président Alassane Ouattara, aura été avant tout, une visite très économique.

La coopération entre Rabat et Abidjan touche presque tous les domaines notamment l'éducation, la pêche, le bâtiment, le commerce ou les technologies de l'information et de la communication.

Non seulement, elle a servi de cadre pour la signature de quatorze conventions, mais la Côte d'Ivoire est devenue la première destination des investissements extérieurs du Maroc et les échanges commerciaux entre les deux pays ont quasiment triplé ces dernières années, passant de près de 60 millions d'euros à plus de 180 millions d'euros aujourd'hui.

Encore ce lundi 27 février, le Maroc et la Côte d'Ivoire ont signé, au palais de la présidence de Côte d'Ivoire, à Abidjan, 14 nouveaux accords bilatéraux qui concernent, entre autres, les domaines de la sécurité, de la santé, de la construction, des infrastructures routières, du financement des PME dirigées par des femmes, de l'emploi jeunes, de l'artisanat et des nouvelles technologies.

On retiendra plus particulièrement l'accord signé dans le domaine militaire avec le financement de l'acquisition de logements pour les militaires ivoiriens, car c'est probablement, un accord crucial pour les autorités ivoiriennes qui ont été secouées entre janvier et février 2017 par une série de mutineries qui inclut même les forces spéciales.

Mais qu'à cela ne tienne, les liens étroits que Mohammed VI a noués avec la Côte d'Ivoire ont à l'évidence un effet bénéfique sur les échanges bilatéraux et il veille, à chacune de ses visites, à stimuler ces échanges.

C'est pourquoi, pas moins de cinq (5) mémorandums, un accord de coopération et huit conventions vont ouvrir de nouveaux horizons à la coopération ivoiro-marocaine dans différents domaines (http://www.ilboursa.com/marches/cooperation-14-accords-bilateraux-signes-entre-le-maroc-et-la-cote-d-ivoire_11092).