Congo-Brazzaville: Découverte - Le KwenDe, une boisson locale qui permet de réguler le système digestif

interview

L'association Femme modèle que dirige Mili Mildred Moukenga, milite depuis quatre (4) ans pour la promotion de la femme et de l'entreprenariat. Régulièrement à la quête des activités porteuses, elle vient de produire et de mettre en bouteille une boisson appelée KwenDe. L'association espère avoir le soutien du gouvernement congolais pour pouvoir bien positionner ce produit sur le marché. Dans l'interview ci-après, le chef de ce projet, Eudoxie Christelle Mboungou rtevient sur les mécanismes et les procédées de mise en bouteille, de ladite boisson.

Pouvez-vous présenter le KwenDe à nos lecteurs ?

KwenDe est la première marque de vin de palme produit et mise en bouteille en République du Congo par l'association Femme modèle que dirige Mili Mildred Moukenga. C'est une boisson alcoolisée obtenue par fermentation naturelle de la sève de palmier. Elle est stabilisée, sans additif chimique et contient uniquement les bio-conservateurs.

Pourquoi l'appelez-vous KwenDe ?

Le mot KwenDe tire son origine de certains dialectes de la partie nord du pays. Il est employé pour designer la femme préférée dans un régime de polygamie. Nous avons choisi d'appeler notre produit KwenDe, parce que nous souhaitons qu'il devienne la boisson préférée des Congolais. Car nous prenons très au sérieux la santé humaine, le caractère complètement bio de ce vin, est un détail très important. KwenDe contient plusieurs éléments nutritifs ainsi que les fibres qui régulent le système digestif.

D'où vous est venue l'idée de vous lancer dans ce secteur ?

L'idée est venue de la présidente de l'association Femme modèle pendant que nous préparions la quatrième édition du Women's Activity Awards. Cela, après avoir constaté que le vin de palme, boisson pourtant appréciée par les Congolais ne pouvait pas être facilement commercialisé du fait de nombreux problèmes liés à son conditionnement. Il est important de rappeler que depuis 4 ans, l'association milite pour la promotion de la femme et de l'entreprenariat. Nous sommes régulièrement à la quête des activités porteuses en vue d'atteindre nos objectifs.

Comment faites-vous pour embouteiller ce vin ?

La conservation du vin de palme étant difficile compte tenu des multiples réactions chimiques et biochimiques liées à l'activité des micro-organismes, nous avons pu trouver un procédé innovant, qui nous a permis d'embouteiller ce vin. Cette innovation sur les techniques de conservation adéquates, au-delà d'empêcher la fermentation, préserve en même temps ses qualités nutritionnelles et marchandes en réduisant les risques d'intoxication alimentaire. Le vin de palme KwenDe peut être conservé pendant 9 mois en gardant le même gout. Nous nous sommes données la mission de contribuer à la croissance économique de notre pays, cependant nous sommes une association, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour mettre en œuvre nos projets. C'est pour cette même raison que nous utilisons de manière provisoire des bouteilles recyclées. Nous espérons avoir un soutien du gouvernement pour pouvoir bien positionner ce produit sur le marché.

Comment entrevoyez-vous l'avenir de KwenDe dans les trois prochaines années ?

Nous avons la chance de travailler aux côtés d'une femme très dévouée. La présidente de l'association Femme modèle, madame Mili Mildred Moukenga qui nous démontre à chaque fois que nous pouvons faire mieux jour après jour et que nous avons la capacité de nous dépasser à travers son dynamisme et sa détermination. Alors dans les trois prochaines années, nous souhaitons nous étendre en dehors du Congo. Ça serait une grande fierté pour nous en tant que Congolaises de voir une boisson « Made in Congo » être consommée à l'étranger comme nous consommons certaines boissons étrangères.

Un message aux Congolais.

ECM : Chers ami(e)s, chers parents, chers frères et sœurs nous vous invitons à consommer votre produit, le KwenDe, mis en bouteille en République du Congo. En tant que congolais nous avons tous l'obligation de mettre notre pierre à l'édifice pour relever l'économie. Consommer locale, est une manière de soutenir les producteurs que nous sommes.