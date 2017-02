Sénégal: Ziguinchor - Les artisans de l'automobile étalent leur précarité

Le ministre Moustapha Diop, avec à ses côtés Me Aïssata Tall Sall, maire de Podor et la… Plus »

Avant de poursuivre, «il faudrait que l'Etat ait un regard particulier sur ces métiers car, ils contribuent à l'éducation et à la formation des jeunes n'ayant pas eu la chance de rester à l'école». Autre grief soulevé par les mécaniciens, électriciens, soudeurs métalliques, frigoristes et tourneurs, c'est la lancinante question d'occupation de l'espace.

Ce dernier s'est dit prêt à enrôler toutes ces doléances et à faire le plaidoyer auprès du chef de l'Etat et des autorités sur d'autres questions comme le financement et l'accès au crédit.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.