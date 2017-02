Afrique: CAN U20 2017 - Le Cameroun reconnait la supériorité de l'Afrique du Sud

La CAN U20 2017 commence bien et en toute confiance pour l'Afrique du Sud qui a battu le Cameroun ce lundi (3-1). En… Plus »

« L'Afrique du Sud a été meilleure, elle mérite sa victoire », a lâché Cyprian Besong Ashu en conférence de presse. « Nous n'avons pas été surpris par la tactique mise en place par l'équipe sud-adversaire mais la défaite est survenue à cause d'erreurs individuelles. Ce n'est pas suite à une domination outrancière de l'adversaire. Au vu de l'âge des joueurs, de telles erreurs sont tout à fait normales et il ne faut pas incriminer la défense qui n'est pas la seule responsable de cette défaite », ajoute le coach camerounais, désormais tourné vers la prochaine rencontre face au Soudan. « Il faut tourner cette page et nous concentrer sur la prochaine rencontre contre le Soudan ».

Pour son entrée dans la CAN U20 2017, le Cameroun a été surpris par l'Afrique du Sud ce lundi. Les Lionceaux se sont inclinés 3-1 après avoir ouvert le score face à une équipe sud-africaine très bonne tactiquement sur le terrain. Et le sélectionneur camerounais ne le cache pas, les sud-africains ont été meilleurs.

