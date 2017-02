Algérie: Marseille - Yacine Brahimi du FC Porto ciblé !

La direction générale du travail au ministère de la fonction publique, du travail et de la… Plus »

L'OM aimerait recruter l'ailier algérien de 27ans, auteur de 3 buts en 13 matchs cette saison avec le FC Porto. Des émissaires marseillais l'ont supervisé aussi bien en championnat portugais qu'en Ligue des champions et plus précisément lors des huitièmes de finale aller contre la Juventus de Turin.

En pleine reconstruction et soucieux de renforcer son effectif la saison prochaine, l'Olympique de Marseille est à la recherche de joueurs capables de lui permettre de concrétiser son projet. Et le dernier joueur ciblé par les recruteurs phocéens est Yacine Brahimi.

