Gabon: Cyclisme Tropicale 2017 - Qui porte quel maillot après l'étape 2 ?

La journée de mercredi et l'étape Mounana - Koulamoutou de 157 km devrait laisser des traces et voir des changements dans les différents classements.

Puis, razzia érythréenne sur les autres maillots. Elyas Afewerki garde le maillot du classement des points chauds, son coéquipier Awet Habtom lui ravi celui de Meilleur grimpeur. Habtom, également élu Plus combatif du jour. Puis Meron Abraham garde également ses deux maillots de meilleur jeune et meilleur africain.

Deux nouveaux coureurs ont fait leur apparition mardi sur les podiums à l'issue de la deuxième étape de la Tropicale Amissa Bongo 2017, courue entre Leconi et Franceville (98 km). Il s'agit du Français Tony Hurel et l'Erythréen Awet Habtom.

