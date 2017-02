Burundi: Ces Burundaises qui devraient nous inspirer

Esther Kamatari est devenue le premier mannequin noir de l'histoire chez Lanvin, et cela a permis au monde entier d'avoir une autre image du peuple africain et découvrir sa beauté.

Parfois, il faut savoir que même si notre pays est juste connu pour des crises répétitives et guerres civiles, où que nous soyons, nous pouvons montrer son meilleur visage. Il faut garder à l'esprit que bien qu'étant ressortissant du premier pays pauvre sur la planète, cela ne veut pas dire que personnellement nous sommes condamnés à l'être! Le fait de percer et être pionnière en dehors de notre pays, dans un domaine quelconque, ne devrait pas nous effrayer.

On n'est jamais à court de ressources pour atteindre ou vivre nos rêves, même si l'entourage veut nous prouver le contraire. Francine Niyonsaba a passé des années à courir sans être connue, escaladant montagne après montagne, sans équipement et personne pour l'acclamer. Pourtant, le 20 mars 2016, elle a été sacrée championne du monde en salle lors des championnats du monde de Portland, avec 2 min 00 s 01, meilleure performance mondiale de l'année. Mais il a fallu qu'elle s'accroche, qu'elle ne cherche pas d'excuses, même si elle en avait, afin d'abandonner.

Plus fort encore, elle est maintenant la première femme membre du comité exécutif de la FIFA. Une Burundaise comme tant d'autres, ayant vécue dans ce petit pays au cœur de l'Afrique. Elle ne s'est jamais permis de rompre avec ses rêves, qu'importent les sacrifices. Dans un monde comme le foot, majoritairement accaparé par les hommes, elle a osé briser cette mentalité qui faisait de la femme une malvenue et une incompétente.

Mais avec le temps, il y a eu évolution de mentalité et les femmes ont commencé à aller au-delà des limites qui leur étaient imposées. La fille peut aujourd'hui aller à l'école, rêver grand, se permettre l'interdit d'auparavant. Malheureusement, pour beaucoup de filles burundaises, la mentalité reste toujours bridée, leurs passions ne sont que des passe-temps et leurs rêves juste des rêves.

