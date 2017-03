Madagascar: Affaire Befandriana-Nord - Mise en garde présidentielle

Outre les 40 policiers de Mahajanga et d'Antsohihy, soupçonnés d'avoir brûlé les villages, 13 éléments ont été envoyés depuis la capitale, dont des enquêteurs de la brigade criminelle et de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). Cette dernière est saisie des méfaits contre lesquels des éléments de la police pourraient être incriminés.

Après l'arrestation, le brigadier et l'agent ont soupçonnés d'avoir racketté des villageois lors du contrôle de cartes d'identité nationales et d'autorisation de coupe pour des bois qu'ils ont retrouvés sur un individu.

Dans un communiqué publié, ce jour, dans la presse écrite, le Ministère de la sécurité publique (MSP) dénonce des dessous politiques et accuse des groupes de personnes et différentes associations de propager des informations non vérifiées et de faire des déclarations visant à ternir l'image de la police nationale.

