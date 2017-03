Congo-Kinshasa: Le cimetière de la Gombe se prépare à accueillir la dépouille de Tshisekedi

Un grand trou rectangulaire a déjà été creusé dans la terre. « La place de la tombe est ici, explique Ibrahim Tarhini, l'un des architectes du chantier. Tout autour, on va faire l'escalier avec du marbre et des décorations. On travaille jour et nuit pour terminer dans dix jours. »

Il aura fallu attendre un mois. Trente jours après la mort d'Etienne Tshisekedi en Belgique, un accord sur son inhumation a finalement été trouvé. La famille de l'opposant historique congolais a annoncé que son corps serait rapatrié à Kinshasa le samedi 11 mars. Et coïncidence ou non, au cimetière de la Gombe, en plein centre-ville, où doit être inhumé l'opposant historique, les travaux ont justement démarré mardi. Reportage.

