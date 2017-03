Sénégal: Le président Sall annonce plusieurs prix pour la promotion des sciences chez les filles

A la suite des Assises nationales de l'éducation et de la formation et de la Concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, il a été décidé de "réorienter l'offre de formation sur les besoins économiques et de mettre l'accent sur les filières scientifiques et techniques ainsi que sur la formation professionnelle", a rappelé le président Sall.

"Toutes ces options devraient permettre à terme d'avoir des entrepreneurs et des techniciens compétents et conscients des risques liés à l'utilisation des organismes génétiquement modifiés.

Ce prix sera dédié aux filles ayant opté pour les séries scientifiques, a-t-il indiqué, évoquant aussi l'octroi de bourses spéciales pour celles d'entre elles désireuses de poursuivre des études supérieures en sciences et techniques, et la création d'un prix d'excellence pour les enseignantes dans les disciplines scientifiques.

