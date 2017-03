Ile Maurice: Chine - Deux étudiants mauriciens sauvent la vie d'un homme dans un train

Il est l'un des gestionnaires de fonds les plus connus du centre financier de Londres. Plus »

Nous sommes formés pour répondre à ce genre d'urgence n'importe où et cela peut arriver à n'importe qui. Donc, nous devrions toujours être prêts à utiliser nos compétences. Le plus grand sentiment pour un docteur est quand l'homme nous a remerciés de l'avoir aidé. »

Deeraj Mungun ne cache pas sa fierté. «Je suis content que j'ai pu mettre en pratique ce que j'apprends en cours. D'autant plus que nous étions dans une situation d'urgence. Il fallait prendre des décisions et agir rapidement. En tant que médecin, c'était mon devoir de venir en aide à cet homme. Je remercie mes parents de m'avoir inculqué ces valeurs.»

