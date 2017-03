Ile Maurice: Services publics - Sir Anerood Jugnauth s'accroche !

Il est l'un des gestionnaires de fonds les plus connus du centre financier de Londres. Plus »

Et tant pis si leur geste peut être interprété comme une forme de légèreté vis-à-vis de la République. On se souviendra qu'avant que la cuisante défaite de Navin Ramgoolam ne soit prononcée officiellement, en décembre 2014, sa photo avait été enlevée de plusieurs bureaux.

Cela fait plus de 35 jours que sir Anerood Jugnauth (SAJ) n'est plus le Premier ministre (PM) du pays. Et pourtant, dans de nombreux bureaux et lieux publics - qui accueillent généralement une photo du PM - celle de SAJ est toujours accrochée aux murs.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.