Ile Maurice: Université de Maurice - Thanika Juwaheer devra passer devant un comité disciplinaire

La Cour suprême rejette la demande de révision judiciaire de Thanika Juwaheer by L'express Maurice on Scribd

L'avocat de Thanika Juwaheer, Me Antoine Domingue, Senior Counsel, avait argué devant les juges Eddy Balancy et Ah Foon Chui Yew Cheong que le Staff Committee n'était pas légalement autorisé à instituer un comité disciplinaire à l'encontre de sa cliente et que toute décision prise serait donc illégale.

La vice-chancelière par intérim, Thanika Juwaheer, a essuyé un revers en Cour suprême ce mardi 28 février. Eddy Balancy, Senior Puisne Judge, et la juge Ah Foon Chui Yew Cheong ont rejeté sa demande de révision judiciaire. La demande de la Pro Vice Chancellor (VC) Planning and Resources (P&R) de l'université de Maurice (UoM) avait trait à la décision du Staff Committee de l'établissement d'instituer un comité disciplinaire contre elle.

