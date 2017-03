Burundi: Charles Nditije, nouveau leader du Cnared

Et comme ses prédécesseurs, il devra faire ses preuves très rapidement, une véritable gageure si on tient compte du fait qu'il est élu pour un mandat de seulement neuf mois. Il devra également préserver son unité, au moins trois partis ont claqué la porte du Cnared depuis une année, essentiellement pour divergence sur la question du dialogue interburundais.

Le principal défi de Charles Nditije est d'arriver à imposer le Cnared comme un interlocuteur incontournable d'un gouvernement burundais qui refuse de négocier avec cette plate-forme d'opposition jusqu'ici, alors que le pays s'enfonce de plus en plus dans la crise.

