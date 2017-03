Cote d'Ivoire: Procès des disparus du Novotel - De nouveaux prévenus entendus

Un homme s'est donc présenté à eux, ils l'ont emmené à l'étage et quelques instants plus tard ils sont descendus avec quatre personnes qu'ils ont conduites au palais présidentiel.

Une fois sur les lieux, les membres du commando ont d'abord maîtrisé le personnel et les clients de l'hôtel qu'ils ont entassés dans le hall avant de les dépouiller de leurs téléphones portables. Ils se sont ensuite mis à la recherche du directeur et ont menacé de tirer sur les gens.

Ce jour-là, « on nous a dit qu'on devait se rendre au Novotel où on nous a signalé la présence d'espions et de "snipers". C'est le commissaire Ozé Logué qui a demandé qu'un commando se rende sur place », raconte le prévenu.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.