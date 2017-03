Afrique: Congrès de la Confédération africaine d'haltérophilie - Adoption des bilans à Alger

"L'haltérophilie algérienne est leader en Afrique et a donné de la qualité à notre continent depuis des années. Sa présence dans les compétitions continentales et mondiales contribue grandement au développement de l'haltérophilie et sa promotion avec une politique basée sur l'émergence de jeunes talents. La présence de la famille de l'haltérophilie africaine et surtout de celle de l'instance internationale en Algérie dénote du poids de ce pays", a déclaré Mhalhal dans son intervention.

Outre l'Algérie, le Congrès annuel de la CAH a enregistré la présence des représentants ou présidents de fédération de Maurice, Cameroun, Maroc, Libye, Tunisie, Ghana, Nigeria, Afrique du Sud, Egypte, Tunisie, Ouganda, Seychelles, Madagascar et Swaziland, alors que le Congo et le Kenya sont absents.

Les travaux du Congrès auxquels ont assisté les représentants de 15 pays dont l'Algérie ont été ouverts par le président sortant de la Confédération, le Libyen Khaled Mhalhal qui a remercié la Fédération algérienne d'haltérophilie (FAH) pour avoir accueilli le Congrès annuel et l'assemblée élective, avant de présenter les membres du Congrès ainsi que ceux du bureau exécutif de la Fédération internationale d'haltérophilie (FIH) et son président, le Hongrois Tomas Ajan, présents.

