Sénégal: Table ronde autour du livre "Chroniques d'une alternance de Braises" jeudi

communiqué de presse

Dakar — Une table-ronde autour du livre du journaliste Mamoudou Ibra Kane, "Chroniques d'une alternance de Braises", aura lieu, jeudi, à 15h au Centre Ahmadou Malick Gaye (Ex Centre de Bopp).

Cette rencontre est organisée par l'ONG Union pour la solidarité et l'entraide (USE) et le Forum social sénégalais (FSS) "dans le cadre de leurs activités d'animation socio-culturelle", selon le communiqué reçu à l'APS.

Elle sera animée par un panel constitué de Vieux Savané, philosophe, journaliste et chroniqueur, Dr. Moussa Diallo, spécialiste de la Littérature africaine, orale et poésie pastorale, Dr. Nafissatou Diouf, femme de lettres et journaliste.

Les débats seront modérés par le Professeur Hamidou Dia, philosophe et conseiller spécial du chef de l'Etat pour les affaires culturelles.