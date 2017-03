Algérie: Réception de la 2e partie de la nouvelle ville Sidi Abdallah en juin

A cette occasion, le ministre de l'Habitat s'est enquis des activités des commerçants et de la gestion des structures publiques déjà opérationnelles et a fermement instruit les responsables d'accélérer la réalisation des autres structures, insistant sur l'importance de parachever les lycées pour pouvoir avant juin prochain.

Il a fait remarquer à ce propos, que la plupart des magasins de particuliers avaient, d'ores et déjà, entamé leurs activités outre les agences bancaires et les opérateurs de téléphonie mobile, rappelant que "24 commerçants se sont vus retirer leur décisions car n'ayant, à ce jour, pas entamé leurs activités".

La distribution de 5 000 logements de type location-vente (AADL) et 1 200 autres unités de la formule logement promotionnel public (LPP) est prévue juin prochain outre la réception de plusieurs structures publiques comme les écoles, les lycées et autres aires de divertissement, a indiqué M. Tebboune lors d'une visite d'inspection des travaux de réalisation de la nouvelle ville Sidi Abdallah.

