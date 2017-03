Afrique: CAN U 20/Groupe A - Personne ne veut faire de calculs pour la 2-ème journée

Après sa défaite contre la Zambie en match d'ouverture de la CAN U20 2017, la Guinée n'a pas le… Plus »

"Pour la majorité d'entre eux, il y a eu la CAN des moins de 17 ans et la Coupe du monde de la catégorie. La pression ? Ils connaissent les matchs de haut niveau", a-t-il assuré. Il lance à l'endroit des reporters zambiens que le Mali va tellement bien jouer, qu'elle réussira à faire valser le public qui sera obligé de le soutenir.

Luzaka (Zambie) — Les quatre équipes du groupe A de la CAN des moins de 20 ans, qui vont reprendre la compétition ce mercredi, veulent prendre "le deuxième match" par le bon bout en le jouant pour gagner et progresser, ont dit leurs entraîneurs, ce mardi, en conférence de presse.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.