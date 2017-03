Afrique: Birima Mangara souhaite l'implantation d'une anntene du projet de la Banque de technologie

"Les PMA africains comptent sur son démarrage effectif et la mobilisation des ressources promises par les Partenaires techniques et financiers (PTF). Avec les 34 des 48 PMA, nous aurons souhaité qu'une antenne régionale de la Banque de technologie soit implantée en Afrique", a-t-il plaidé.

"Je salue les efforts déployés par le secrétaire adjoint et le Bureau du Haut représentant pour les Pays les moins avancés (PMA), les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement (UN-OHRLLS) pour le projet de mise en place de la Banque de technologie dont la Turquie s'est proposée d'accueillir le siège", a dit M. Mangara.

