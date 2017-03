Afrique de l'Ouest: Mercure - Plus de 500 millions du FEM pour des plans d'actions

Dakar — Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) a mobilisé plus de 500 millions de francs CFA, pour financer les plans d'actions nationaux du Sénégal et du Mali, en vue de réduire l'utilisation du mercure, selon Diomaye Dieng, conseiller technique au ministère de l'Environnement et du Développement durable.

Il présidait à Dakar l'atelier de lancement du Projet de développement d'un plan d'actions national pour réduire l'utilisation du mercure dans le secteur de l'extraction minière artisanale et à petite échelle d'or au Mali et au Sénégal (EMAPE).

L'élaboration de ces plans d'action nationaux exige des Etats de "fixer des objectifs de réduction, voire d'élimination du mercure, de prendre des mesures et de déployer des stratégies en mettant l'accent sur le principe de prévention et de réduction des pollutions", selon M. Dieng.

Il a notamment évoqué des mesures administratives et de contrôle, la sensibilisation des orpailleurs, le transfert de technologies, la promotion des meilleures technologies disponibles et des meilleures pratiques environnementales.

Il a souligné que le Sénégal et le Mali ont pu bénéficier des financements du FEM, pour élaborer ces documents, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et le partenaire technique Artisanal Gold Council (AGC).

"Nous fondons un espoir sur la célérité et la qualité dans l'exécution des tâches attendues du projet pour que nos pays soient cités en exemple parmi les pays africains bénéficiaires du projet", a-t-il souligné.

"Nous souhaiterions observer cette forte adhésion des parties prenantes dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'actions prioritaires qui nous permettront d'en arriver à réduire, voire éliminer l'utilisation du mercure dans le secteur de l'orpaillage", a-t-il poursuivi.

Il a promis que "le gouvernement fera sien le plan d'action national en l'endossant formellement comme un élément à prendre désormais en compte dans la stratégie nationale de développement durable".

L'EMAPE "marque un début de mise en œuvre effective de la Convention de Minamata sur le mercure", a souligné Yaya Konaté, directeur national de l'assainissement et du contrôle des pollutions et nuisances du Mali, à l'occasion du lancement de ce projet.

Selon M. Konaté, l'article 7 de ladite convention stipule que "toute partie qui, à n'importe quel moment, constate que les activités d'extraction minière et de transformation artisanale et à petite échelle d'or sont non négligeables sur son territoire, notifie ce fait au Secrétariat. Dans ce cas, la partie élabore et met en œuvre un plan d'action national, conformément à l'annexe C de la convention".

"C'est cette opportunité que nous offre le Projet de développement des plans d'action nationaux de réduction de l'usage du mercure dans l'orpaillage au Mali et au Sénégal", a-t-il relevé.