Cote d'Ivoire: Coopération internationale - Une Confédération de syndicats turcs reçue par Pascal Abinan

Une délégation de la Confédération des syndicats des fonctionnaires turcs (Memur-Sen) a été reçue en audience le lundi dernier par le ministre ivoirien de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration Pascal Abinan.

La rencontre qui a noté la présence des proches collaborateurs du ministre de la Fonction publique a vu la participation des responsables des Centrales syndicales, l'Ugtci et la Fesaci, a été l'occasion pour les deux parties d'échanger sur les activités de la Memur-Sen et des possibilités de coopération entre les deux entités. Présente en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une tournée africaine, la délégation de la Memur-Sen était composée de M. Haci Bayram Tonbul, vice-président adjoint de la Confédération, de M. Nihat Aksen, conseiller aux Relations extérieures et de M. Soner Can Tufanoglu, président du Syndicat des fonctionnaires des travaux publics et des ponts et chaussées.

Au nom de la délégation, le vice-président a sollicité, auprès du ministre Pascal Abinan, le soutien politique de notre pays au sujet de la création d'un Comité syndical inhérent à l'organisation d'une coopération avec les pays islamiques. En effet, la Memur-Sen avait organisé, au mois d'octobre dernier à Istanbul, un symposium sur le syndicalisme dans le monde musulman. Au terme de ces assises, une déclaration a été adoptée et signée par les participants des 58 pays, qui relèvent de 116 Confédérations.

Le ministre Abinan, profitant de l'occasion, a expliqué aux membres de la délégation turque, la vision du président de la République qui se traduit par une Administration moderne, modèle et compétitive, gage d'un développement durable. Il a souligné le rôle des syndicats en Côte d'Ivoire qui sont des partenaires sociaux de l'Administration et qui ont pour rôle d'accompagner l'Etat dans l'atteinte de ses objectifs. En présence des responsables syndicaux de la Fesaci et de l'Ugtci, il a soutenu que le Gouvernement a toujours priorisé le dialogue social avec les syndicats du pays.