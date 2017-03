Congo-Brazzaville: Vie associative - La Dobe fête fastueusement son premier anniversaire

La Diaspora de Ouenzé Brazzaville et ses environs (Dobe) a célébré le 25 février à Pointe-Noire son premier anniversaire dans la convivialité.

C'est dans la joie, la bonne humeur et autour d'un bon buffet que les membres de la Dobe ont passé ce jour d'anniversaire. C'était l'occasion de dresser un premier bilan des activités menées tout au long de l'année écoulée. Cette fête d'anniversaire a notamment permis aux membres de la Dobe de se rassembler et de passer un bon moment de joie inoubliable. C'était le moment de l'année le plus féerique, ils ont fredonné les anciens morceaux de musique de leur époque, esquissant des pas de danse.

Dans son mot de circonstance, Bernard Adjobi, président de cette association a fait son premier bilan puis a remercié tous les compagnons de route pour leur confiance et leur soutien. « Notre association a pleinement rempli ses objectifs en favorisant la proximité et surtout sa politique de vivre ensemble. Nous portons notre attention actuellement sur son élargissement actif et son renforcement. Je lance donc un appel à tous ceux qui hésitent encore à nous rejoindre, car ensemble nous ferons plus », a-t-il dit

Rappelons que grâce au travail, à l'engagement de ses membres et surtout à sa politique de vivre ensemble, la Dobe a su se faire un nom parmi tant d'autres associations. Aujourd'hui, ses membres partagent cette même volonté d'ouverture aux autres. Son premier anniversaire a connu la présence d'Alexis Nzinga, député de Lumumba 1 et de bien d'autres autorités locales.