Il en est ainsi des derniers cris de Samsung, un bien large éventail de produits, tous porteurs des dernières tendances technologiques du groupe coréen offrant plus de commodités, qui ont fait l'objet d'une exposition au 8e forum annuel du géant de l'électronique, le Samsung Africa Forum, qui s'est tenu les 23 et 24 février au Centre des congrès international du Cap, en Afrique du Sud.

L'innovation était le maître mot de l'évènement lancé de manière solennelle par Yoo Young Kim face aux médias. Le président et PDG de Samsung Electronics Africa a, d'entrée de jeu, souligné que la 8e édition du Samsung Africa Forum permettait de palper du doigt une gamme variée de produits innovants derniers cris.

Et donc au moment de la visite de l'exposition, il était possible d'interagir avec la toute dernière technologie conçue dans un esprit de conformité avec les modes de vie africains, de sorte à se fondre dans l'environnement auquel il est destiné.

Ainsi, les différents intervenants qui lui ont succédé, à commencer par Hlubi Shivanda, le directeur des opérations commerciales de Samsung-Afrique du Sud, ont chacun présenté, vidéo à l'appui, les dernières tendances technologiques du groupe à ce rendez-vous annuel.

Dans une adresse personnelle aux médias, Hlubi Shivanda a tout de suite lancé : « Sans vous, nous ne sommes rien ! ». Il est resté d'avis qu'une large part du succès du géant coréen est tributaire de leurs efforts et de l'intérêt qu'ils portent à son ouvrage.

Et d'ajouter : « Nous avons l'ardent désir d'améliorer la vie des peuples à travers le continent grâce à une réelle culture et un entretien en cours d'un précieux partenariat avec nos clients, partenaires, parties prenantes et les médias ».

Quitte à conforter ce discours, le responsable régional des produits TV/AV, Chaun Reddiar, a présenté la nouvelle série de téléviseurs QLED Q9, Q8 et Q7 TV convaincu qu'ils marquent le début d'une nouvelle ère dans le domaine du divertissement à domicile.

« Avec l'arrivée des téléviseurs QLED TV, Samsung donne aux consommateurs un accès à une qualité d'image considérée comme la plus proche de la réalité après avoir résolu les incohérences et problèmes du passé qu'ils ont signalés.

Alors que nous redéfinissons la valeur fondamentale de la télévision avec cette gamme, nous avons également mis l'accent sur la disponibilité de modèles convenant au budget de tous les consommateurs des marchés émergents », a-t-il soutenu.

Alors que la qualité de l'image se trouve ennobli, Samsung propose en sus la barre de son MS750 pour un son de très haute qualité qui met en valeur chaque note avec une clarté incroyable et fournit une puissante qualité de home cinéma.

Ainsi, la barre de son MS750 se présente tel un complément du système de divertissement audiovisuel à domicile. En plus, sa configuration est simplifiée avec moins de câbles et de connexions, il passe ainsi pour un véritable bijou de technologie tenu d'améliorer considérablement l'expérience audiovisuelle.

Des innovations et un coup d'avance

Les machines à laver AddWash sont porteuses de l'autre grande innovation de Samsung, les autres n'étant par ailleurs pas moindres. En effet, son gros avantage est de permettre l'ajout instantané du linge oublié pendant le cycle de lavage.

Sunil Gupta, responsable régional des produits Digital Appliances a pris soin d'expliciter à cet effet que, du reste, « la machine à laver à chargement frontal AddWash de Samsung a été conçue pour répondre aux besoins modernes en termes de rapidité, d'efficacité et de commodité ».

Il est dès lors possible d'effectuer un lavage en une demi-heure seulement et de contrôler sa machine au moyen de l'application Smart Control directement à partir d'un téléphone mobile.

Cette dernière possibilité est offerte également avec le climatiseur Wind-Free. Il est équipé du Wi-Fi, de sorte que son contrôle (température, réglage des paramètres, réception des mises à jour en temps réel sur les performances et la consommation d'énergie quotidienne) peut se faire de n'importe quel endroit grâce à l'application Smart Home de Samsung et un appareil mobile Samsung, tout cela à distance.

Par ailleurs, il fournit un meilleur refroidissement à moindre coût car son système de refroidissement en deux étapes, « mode refroidissement rapide (Fast Cooling Mode) » et « mode de refroidissement Wind-Free (Wind-Free Cooling Mode) » qui diffuse l'air froid avec douceur à travers 21 000 micro trous d'air. Cette approche, a fait savoir Sunil Gupta, peut également réduire la consommation d'énergie jusqu'à 72%.

Le nouveau réfrigérateur-congélateur haut de gamme (TMF) a des atouts indéniables qui font de lui le frigo de prédilection des utilisateurs africains. En effet, les nouveaux Samsung RT7000 et RT6000 sont spacieux et capables de conserver les aliments plus frais pendant plus longtemps.

« Premiers dans la catégorie TMF, leurs compartiments réfrigérateur et congélateur conservent les aliments frais indépendamment l'un de l'autre grâce à des flux d'air séparés.

Cela permet d'augmenter l'efficacité du réfrigérateur et du congélateur en gardant les fruits et les légumes plus frais pendant plus longtemps et empêche les odeurs du réfrigérateur de pénétrer dans le congélateur », a renchéri le responsable régional des produits Digital Appliances, Sunil Gupta.