Congo-Brazzaville: Formation professionnelle - Près de 400 jeunes ont reçu leurs certificats de fin de formation en entrepreneuriat

Après quatre mois de formation pratique sur la création et la gestion d'entreprise, 374 jeunes congolais ont reçu leurs attestations le mardi 28 février à Brazzaville. Cet évènement s'inscrit dans le cadre des festivités de la 16e Journée nationale de la jeunesse couplée au lancement du thème l'Union africaine.

La cérémonie de remise des certificats et des chèques aux bénéficiaires a été présidée par la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga, en présence de son collègue de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso ; du maire de Poto-Poto, ainsi que des partenaires du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et de l'Union africaine (UA).

Au fond, la formation de ces jeunes sélectionnés à Brazzaville et des ressortissants du département du Pool constitue l'un des volets du projet de prévention de la radicalisation des jeunes au Congo. Il s'agit d'une initiative financée par le gouvernement congolais, en partenariat avec l'ambassade du Japon et le Pnud.

Ce projet propose des mesures socio-économiques et des activités pour soutenir le développement du pays et consolider la démocratie. L'objectif de cette initiative, d'après les initiateurs, est de former et renforcer les compétences des jeunes dans plusieurs domaines ; d'améliorer leur employabilité tout en permettant de s'investir davantage dans la transformation économique de leur pays.

La ministre de la Jeunesse, tout en se félicitant du succès de cette première phase de formation, a réitéré l'engagement du gouvernement à la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes congolais.

Pendant cette session de formation supervisée par la plate-forme Le Forum des jeunes entreprises, les futurs hommes d'affaires ont appris à bien tenir la comptabilité et le calcul des coûts, le marketing, la gestion d'une coopérative, la rédaction d'un business plan, l'éducation financière et l'informatique.

« Nombreux de ces jeunes ont choisi de travailler dans la restauration, la pâtisserie, la savonnerie, la poissonnerie, la farine, le maraîchage, les TIC et les services », a indiqué l'un des formateurs du Forum des jeunes entreprises, Paul Kamporal.

La formation des jeunes et la lutte contre les antivaleurs méritent une mobilisation de l'Etat et des partenaires au développement, a par ailleurs souligné Mohamed Abchir, représentant résident adjoint du Pnud au Congo.

« En lieu et place de la violence et de la morosité, nous souhaitons que les jeunes retrouvent le cadre qui est le leur au sein de la société congolaise et la construction du pays », a invité Mohamed Abchir, avant de marteler la volonté du système des Nations unies de travailler avec le gouvernement sur la question de la jeunesse qui représente un axe important de leur programmation.

Pour le secrétaire général du Forum des jeunes entreprises, Paul Kamporal, la seconde partie après cette formation consiste à aider les bénéficiaires dans la rédaction et la mise en forme de leur projet. « Déjà 98 finalistes ont obtenu un accord de financement, dont le montant s'élève à 49,9 millions de FCFA. Les autres dossiers n'ont pas été retenus, faute de moyens financiers », a regretté Paul Kamporal.

Notons que la cérémonie de remise des certificats de fin de formation est marquée ce mardi par l'exposé sur la politique en matière de jeunesse de l'UA. Le commissaire de l'UA chargé de la science et de la technologie, Martial de Paul Ikounga, a exhorté les jeunes congolais à s'autonomiser.