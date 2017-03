Congo-Brazzaville: FAC - Le colonel Jean Libali prend les commandes de l'Académie militaire Marien, Ngouabii

Le colonel, commandant des écoles des Forces Armées Congolaises (Fac), Félix Ondzé, a investi le 25 février à Brazzaville, le colonel, Jean Libali, en qualité de commandant de l'Académie militaire Marien- Ngouabi (ACMIL).

Le colonel Jean Libali remplace à ce poste le colonel Joseph Nkounkou, appelé à d'autres fonctions.

Il est officier de l'arme blindée et cavalerie et a occupé plusieurs fonctions notamment, commandant d'unité au bataillon du 3ème Régiment d'infanterie mécanisé (Rim), instructeur à l'Acmil, directeur application armes blindés à l'Acmil, directeur adjoint du cours d'état major (DEM) et chef d'état-major au commandement des écoles des Forces armées congolaises (Fac).

Le nouveau commandant de l'Acmil est détenteur de plusieurs diplômes et qualifications. Il a reçu la formation initiale en Allemagne et celle sur l'application arme blindée et cavalerrie à l'Acmil. Détenteur d'un diplôme du cours de perfectionnement des officiers subalternes (CPOS) et du cours d'état-major (DEM) à l'Acmil et ainsi que d'un Brevet d'enseignement militaire supérieur 2ème degré (EMS II) en Angola.

Le colonel Jean Libali a également effectué un stage de maintien de la paix au Mali, et a participé à un séminaire sur le Droit international humanitaire (DIH).

Notons que pour services rendus, il a été décoré officier dans l'ordre du mérite congolais.