Congo-Brazzaville: Le groupe chinois AVIC International formera des pilotes congolais

Par ailleurs, le ministre Mokoki et son hôte ont évoqué la création d'une société de joint-venture devant assurer l'exploitation du centre de maintenance aéronautique qui sera érigé à Brazzaville grâce à la coopération chinoise. Ce centre devrait permettre de réaliser la maintenance des avions non seulement du Congo mais aussi des autres pays de la région d'Afrique centrale.

« On a également parlé de la formation des jeunes congolais à l'académie de pilotage des avions du groupe AVIC International. Cette académie est en mesure de former plus de 200 pilotes chaque année. Le Congo entend former une cinquantaine de pilotes dans cette structure », a-t-il expliqué.

S'adressant au terme d'un entretien avec le ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande Gilbert Mokoki, le vice-président d'AVIC International a indiqué qu'entre les mois de mars et avril prochains, les instructeurs de ladite académie procéderont à la sélection des apprenants congolais.

