Congo-Brazzaville: Alexandre Honoré Paka institue une journée sportive au profit des agents préfectoraux

Conformément au décret présidentiel instituant une journée de sport au sein des administrations publiques, Alexandre Honoré Paka, préfet de Pointe-Noire, a officiellement choisi la journée de samedi à la pratique du sport de maintien pour tous les agents évoluant à la préfecture. Le lancement de ladite journée a eu lieu le 25 février au Complexe sportif de la ville océane.

Dans son mot de circonstance, Alexandre Honoré Paka a indiqué que la pratique régulière du sport de maintien réduit les cas de décès liés aux arrêts cardio-vasculaires. « Dans le cadre de ce que nous recommande le gouvernement, le vivre ensemble, nous avons réfléchi et pensé que nous pouvons commencer par les directeurs départementaux, les chefs de service de la préfecture sans exclusion parce que le sport régule la santé, le rythme cardiaque. Ces derniers temps, nous assistons à beaucoup de décès par les attaques cardiovasculaires et par les arrêts du cœur, nous avons pensé qu'on peut limiter les décès par la pratique du sport», a-t-il dit.

À l'occasion du lancement officiel de cette journée, trois ateliers sportifs ont été organisés sous la supervision du directeur départemental des Sports et de l'Éducation physique de Pointe-Noire entouré de ses collaborateurs. Il s'agissait du football, de la marche guidée et du nzango. « Nous allons nous retrouver de temps en temps pour faire quelques exercices sportives, organiser des marches guidées, les activités de nzango pour les femmes et le football afin de rendre plus opérationnelle notre équipe de football que nous avons mise en place au niveau de la préfecture », a-t-il souligné.

Alexandre s'est réjoui de l'engouement des agents à cette première journée : « Désormais, comme nos amis de la force de l'ordre qui se retrouvent tous les jeudis, nous avons choisi samedi de 7 h à 8 h. Et au fur et à mesure que nous évoluerons, nous découvrirons d'autres ateliers à accueillir. On pourra même passer à 4 où 5 ateliers. Je suis très satisfait de la mobilisation des agents et je demande aux directeurs départementaux, chefs de services et les agents de s'y mettre, c'est pour leur intérêt parce que je veux les voir tous en bonne santé », a poursuivi le préfet.

De son côté, Gaston Makosso, conseiller au Sport du préfet a insisté que la journée de sport est très importante au sein des administrations, car le sport permet au personnel d'être en parfaite santé et contribue à l'efficacité de l'exercice de leurs fonctions. « C'est une journée qui rentre dans nos traditions. Tous les samedis matin on se retrouvera ici en ateliers. Pour l'heure, on se limite à trois disciplines mais il n'est pas exclu qu'on élargisse les ateliers parce que nous voyons déjà un engouement sur la pétanque », a-t-il souligné.

Notons que l'initiative a été appréciée par les directeurs départementaux de Pointe-Noire. « Je remercie le préfet pour avoir pris cette initiative. Les médecins nous disent de faire le sport mais souvent on n'y pense pas. Désormais, je ne manquerai plus, je serai là tous les jours parce que le sport nous fait beaucoup de bien pour la santé et pour l'esprit. Je demande à tous les collègues qui n'ont pas encore emboité le pas de se joindre à nous. Tous le monde n'est pas à la préfecture. Mais ceux qui vont lire le journal et désireux de se joindre à nous, je leur pris de venir. Le sport nous permet de nous retrouver, de jouer, de nous amuser et de rigoler comme les enfants», a déclaré Marie Thérèse Loemba, directrice départementale des Affaires sociales.