Cameroun: Emeutes février 2008 - Le pays reste une poudrière en état de latence

Même les ventes itinérantes et promotionnelles menées à travers le territoire national et les missions d'inspection des agents du ministère du Commerce ont peut-être atténué, le phénomène par endroit ; mais il n'a toujours pas été jugulé.

En brandissant des pancartes dans lesquelles ils réclamaient avec force « l'arrestation retardée de Mendo Ze », cité dans des affaires de détournement de deniers publics, le départ de Bruno Bekolo, recteur de « l'Université de Douala où il a laissé émerger des sectes et autres mouvements ésotériques », ou encore « la démission de Paul Biya, source des malheurs du Cameroun » ; mieux en disant « non à la révision de la Constitution », les jeunes ont clairement fait savoir que la « lutte de février 2008 » était avant tout idéologique. Quoique le régime persiste à croire que « les jeunes ont été manipulé ».

Au bout du compte, « Une cinquantaine de morts » selon les autorités, « un peu plus d'une centaine », à en croire les organisations non gouvernementales. Pour des raisons qui restent sans doute encore à élucider, le discours officiel en a fait des victimes d'une « émeute de la faim ». Mais à bien y regarder, à les écouter, les mobiles pour lesquels les jeunes se sont déchaînés en février 2008, sont à chercher bien au-delà du ventre.La vie chère

Des jeunes camerounais en furie, déployés en masse dans les rues de la quasi-totalité du territoire national, dénonçant et cassant certains édifices à leur passage. Les clichés et le souvenir de la crise sociale du mois de février 2008 restent vifs dans la conscience collective des Camerounais. Comme jamais par le passé, sans aucune concertation préalable, hommes, femmes et enfants de toutes les classes sociales investissent la rue durant plusieurs jours pour crier leur courroux.

