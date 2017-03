Algérie: Ouargla - Répondre aux exigences du marché pour une transition vers l'efficience économique

Ouargla — Les participants au premier séminaire national sur "la nouvelle stratégie économique : outil de transition vers l'efficience économique", clôturé mardi à Ouargla, ont souligné la nécessité de se mettre au diapason des besoins des marchés, locaux et mondiaux, afin d'assurer la transition vers l'économie performante.

Le Dr. Abdelhafid Bensaci, de l'université d'Ouargla, et rapporteur de l'atelier dédié à "l'évaluation et l'adoption des mécanismes de montage, financement et pérennité des entreprises", a indiqué que "la conjoncture économique actuelle requiert une stratégie alternative axée sur des mécanismes à même de relancer l'économie algérienne et les entreprises productives pour pouvoir passer du financement public et de l'économie rentière à la privatisation et l'économie de marché".

La situation économique nécessite un changement "radical", d'où la nécessité d'une stratégie gouvernementale concernant le montage de projets et leur soutien tout en tenant compte de la qualification et de la formation pour innover et assurer la pérennité de l'entreprise", a-t-il expliqué.

Le Dr. Ammar Amari, de l'université Ferhat Abbès de Sétif, a estimé, de son côté, que l'Algérie est "condamnée" à s'intéresser davantage au secteur du tourisme, un des secteurs porteurs et riche en potentialités nécessaires à la diversification de l'économie nationale.

Les atouts dont dispose l'Algérie demeurent en quête de dynamisation pour contribuer à la diversification de l'économie escomptée, à la lumière d'une stratégie de développement durable de ce secteur, a-t-il souligné.

Cette approche devra tenir en considération l'amélioration des structures d'accueil et la révision des prix pratiqués, a suggéré le conférencier.

Les séminaristes ont également soulevé des questions liées à la nature de création des petites et moyennes entreprises en Algérie, leur imbrication dans le tissu économique algérien, un état des lieux des capacités concurrentielles des entités économiques, ainsi que l'adoption de la bourse d'Algérie en tant qu'outil de financement des PME.

Ils ont également évoqué la question de la promotion et de l'accompagnement de l'investissement et de la diversification de l'économie, notamment les activités d'exportations, ainsi que la stratégie de développement de l'industrie touristique en tant que levier de diversification durable de l'économie nationale.

Les travaux de cette rencontre de deux jours, organisée à l'université Kasdi Merbah d'Ouargla, se sont articulés autour de deux thèmes : "Le développement en Algérie et les facteurs de performance" et "l'entrepreneuriat et la diversification économique".

Initié par l'Université de la formation continue, ce séminaire qui a regroupé une pléiade d'économistes et de chercheurs universitaires, visait à explorer des alternatives économiques purement nationales, par le renforcement de la production nationale.

La rencontre visait aussi l'amélioration de la compétitivité nationale, la mise en place d'un cadre d'encouragement de l'investissement et de développement de l'entreprise, à l'appui du soutien à la croissance agricole, industrielle et touristiques et les services d'accompagnement, selon les organisateurs.

Ces alternatives permettront d'aller vers plus de diversification et d'efficience économique, susceptibles d'améliorer la situation de l'Algérie dans un environnement très concurrentiel, ont-ils soutenu.