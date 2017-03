Algérie: Boumerdès couvre largement ses besoins en eau potable

Lors de l'inspection de la station de dessalement d'eau de mer de Cap Djinet, entrée en production en 2011 avec une capacité de 100.000 m3/J, le ministre a suivi un exposé sur un projet d'approvisionnement en eau potable de 153 villages du Sud-est de Boumerdès, pour une population de plus de 80.000 âmes, et qui devrait être mis en service fin 2017.

"Cet excédent a été réalisé grâce aux systèmes de production disponibles à la station de dessalement d'eau de mer de Cap Djinet (à l'Est de Boumerdès), au transfert du barrage Taksebt (Tizi-Ouzou), des barrages Keddara, Beni Amrane et El Hamiz de la wilaya, et des eaux souterraines", a indiqué le ministre à l'issue d'un exposé sur le secteur qui lui a été présenté à la station de Cap Djinet, à l'occasion d'une visite de travail dans la wilaya.

Boumerdes — Le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdelkader Ouali, a estimé mardi que la wilaya de Boumerdès couvrait largement ses besoins en eau potable avec un excédent dans sa production de plus de 60.000 m3/J.

