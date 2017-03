Namibie: Prix Mo Ibrahim 2016 - Tout le monde n'est pas Pohamba

On n'ose surtout pas la comparaison avec l'icône de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela, qui a été fait lauréat honoraire du prix Mo Ibrahim en 2007. Du reste, comment peut-il en être autrement, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, en termes de violation des Constitutions sur fond de violences politiques ?

Or, les critères de sélection de la Fondation sont si stricts qu'il est difficile de trouver des perles rares comme Joaqim Chissano du Mozambique, Festus Mogae du Botswana, Pedro Pires du Cap vert et Pohamba de la Namibie.

Tout au plus, pouvaient faire acte de candidature les ex-présidents béninois et ghanéen, c'est-à-dire Boni Yayi et John Dramani Mahama, mais dont les règnes ont, malheureusement, étaient entachés de scandales de corruption à répétition.

Mo Ibrahim, fondateur et président de la Fondation Mo Ibrahim. La Fondation Mo Ibrahim s'est engagée à soutenir un grand leadership africain qui améliorera les perspectives économiques et sociales des populations africaines.

