Afrique: Haltérophilie - Yahiaoui et Basbas honorés par la Fédération algérienne et la Confédération africaine

Alger — Les ex-champions d'Afrique d'haltérophilie, Abdelmounaim Yahiaoui et Azzedine Basbas ont été honorés, mardi à Alger, par la Fédération algérienne et la Confédération africaine de la discipline pour l'ensemble de leur carrière sportive comme athlète puis entraîneur.

Des présents ont été remis aux deux anciens athlètes, aujourd'hui entraîneur nationaux, par les présidents de la Fédération internationale d'haltérophilie, le Hongrois Tomas Ajan, de l'Union des Confédérations sportives africaines, l'Egyptien Ahmed Nasser et de la Confédération africaine d'haltérophilie, le Libyen Khaled Mhalhal.

"Cette distinction me va droit au cœur, après toute une carrière et des années passées au plus haut niveau dans une discipline où il est toujours très difficile de se distinguer avec les meilleurs au monde. Ma longue carrière sportive garnie de titres et ponctuée par une 4è place aux Jeux Olympiques de 1994, m'a servi puisqu'aujourd'hui, je suis en train de préparer des jeunes athlètes appelés à l'avenir à faire comme nous et mieux encore", a déclaré Yahiaoui

Azzedine Basbas, actuellement entraîneur national des filles, abonde dans le même sens : "Ce présent vient couronner toute une carrière sportive. Tout ce qu'on avait appris durant des années au plus haut niveau, on est en train de l'inculquer à nos jeunes athlètes qui sont en progression constante".

De son côté, le président de la Confédération africaine d'haltérophilie, le Libyen Khaled Mhalhal a tenu à saluer les deux cadres algériens, Basbas et Yahiaoui, précisant qu'ils "ont donné et honoré, non seulement l'Algérie, mais aussi l'Afrique durant les grandes manifestations auxquelles ils avaient pris part durant leurs carrières sportives".

Pour le président de la Fédération algérienne d'haltérophilie, Aziz Brahimi, les deux athlètes ont toujours donné la "meilleure image" qu'on puisse donner à la discipline.

"Ils méritent ces récompenses qui sont le fruit du travail de toute une carrière", a-t-il dit en marge du Congrès électif de la Confédération africaine qui se tient à Zéralda.