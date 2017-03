Burkina Faso: Attaques perpétrées dans deux commissariats de police à Soum

A Baraboulé, ils ont canardé le district de police fort heureusement aucune perte en vie humaine. Mais avant de partir ils ont tiré sur le domicile d'un des policiers à Baraboulé ce qui a blessé sa femme et elle fut transportée d'urgence à l'hôpital de Djibo. Il faut signaler que les mêmes assaillants de Baraboulé se sont rendus à Diguel commune rurale frontalière du Mali située à une dizaine de km. Diguel est à 70 km de Djibo et à 40 km de Baraboulé.

A Tongomayel, les assaillants ont incendié 17 motos, emporté deux motos neuves que le Maire venait d'offrir au commissariat la semaine dernière. Ils ont emporté aussi le tricycle de la mairie. On ne déplore aucune perte en vue humaine mais de dégâts matériel et bureautique.

Ces hommes fortement armés ont encerclé le commissariat de Tongomayel et le criblé de balles d'armes lourdes et légères selon les riverains.

17 motos brûlées et deux motos neuves emportées à Tongomayel et une femme d'un policier blessée à Baraboulé tel est le bilan des attaques terroristes perpétrées dans la province de Soum revendiquées par des hommes de Malam Dicko de son vrai nom Dicko Ibrahim.

