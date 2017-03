Algérie: Ligue 1 Mobilis - Abdelkrim Bira nouveau DTS de l'USM Alger

Bira a affirmé au passage que "le contact s'est très bien passé avec Paul Put", l'actuel entraîneur en chef des Rouge et Noir et avec lequel il sera désormais appelé à travailler en étroite collaboration.

"Mon rôle en tant que DTS consistera à apporter au club ma modeste expérience de 34 ans dans le domaine. Je serai entre autres responsable d'une vision et de projets sportifs, tout en m'appuyant sur l'identité et la culture de l'USMA" a indiqué Bira dans un entretien au site officiel du club.

Dans cette perspective et avant de parapher son contrat avec l'USMA, Abdelkrim Bira a eu une longue discussion avec Paul Put, en présence du président Rabah Haddad. Après quoi, le nouveau DTS des Rouge et Noir a été présenté aux joueurs et aux autres membres du staff technique.

L'USMA s'est réjoui du recrutement de Bira, ex-coach de "plusieurs équipes pendant ses 34 ans de carrière" et qui selon elle devrait apporter un plus à l'équipe fanion, où il sera appelé à "travailler en étroite collaboration avec l'entraîneur en chef, Paul Put", a encore précisé la direction des vice-champions d'Afrique 2015.

"La direction de la SSPA/USMA annonce le recrutement du technicien Abdelkrim Bira, au poste de directeur technique sportif et conseiller technique du président", écrit la direction des Rouge et Noir dans un communiqué, en précisant que l'ancien driver du CA Bordj Bou Arréridj a signé un contrat de trois ans, "pouvant être renouvelé" une fois arrivé à terme.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.