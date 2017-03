Algérie: L'ensemble du réseau AEP du pays géré par l'ADE à l'horizon 2019

Boumerdes — Le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdelkader Ouali, a annoncé mardi à Boumerdès que la gestion du réseau d'alimentation en eau potable (AEP) de l'ensemble des communes du pays devrait revenir à l'Algérienne des eaux (ADE) à l'horizon 2019.

"L'Algérienne des eaux (ADE) gère actuellement le gros des réseaux AEP des communes du pays, dans l'attente de couvrir le reste des collectivités, avant fin 2019", a indiqué le ministre, à l'issue d'un exposé sur le secteur qui lui a été présenté à la station de dessalement d'eau de mer de Cap Djinet (à l'Est de Boumerdes), dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya.

Selon M. Ouali, cette opération, lancée en 1999 dans le cadre de la réforme du secteur et la modernisation de sa gestion, "devrait valoriser la ressource en eau et assurer des prestations modernes et d'égale qualité à tous les abonnés de l'ADE, à l'échelle nationale".

S'agissant de la lutte contre les fuites d'eau et les raccordements illicites aux réseaux AEP, il a fait part de la constitution, dernièrement, de cellules de contrôle et d'inspection, à travers toutes les wilayas, dont l'action, sur le terrain, a permis la récupération d'un volume global estimé entre 500.000 et 1.250.000 m3 d'eau/Jour.

Il a souligné, à ce propos, l'importance des sorties de terrain réalisées par ces cellules, appelant à leur intensification afin de mettre un terme aux quantités jugées impressionnantes d'eau potable perdues à cause des fuites et des raccordements illicites.

L'action menée sur le terrain par ces cellules, depuis près de quatre (4) mois, est susceptible d'assurer une "meilleur qualité de gestion au réseau AEP, au même titre qu'une amélioration des prestations et un renforcement du ratio d'eau destiné aux citoyens, en général", a estimé le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement.