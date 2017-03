Mali: Les autorités intérimaires s'installent à Kidal

« Le simple fait d'avoir tous ces ambassadeurs présents ici aujourd'hui est déjà une immense victoire », glisse-t-on du côté de l'ONU. Mohamed Ag Erlaf, le ministre de l'Administration territoriale, préfère lui ne pas céder au triomphalisme : « Ce qui nous attend est encore plus difficile que ce que nous avons accompli. Il s'agira dorénavant de mettre les services sociaux de base en place, de rendre les services publics aux populations et aux citoyens, d'organiser les élections pour que ces autorités intérimaires soient remplacées par des collèges unis. »

Et je vous souhaite de rester frères, de continuer à vous tendre la main. Ce qui compte, c'est le présent et l'avenir que nous devons construire ensemble, en toute fraternité dans le respect des règles, je précise bien, de cette République que nous avons unanimement reconnue dans l'accord que nous avons tous signé. »

Et je constate qu'ici également dans cette salle, je ne fais la différence entre personne. Vous êtes tous enturbannés et je ne vois pas la Plateforme, je ne vois pas la CMA. Je ne vois que des frères ici.

Une trentaine d'officiels, l'ambassadrice de France, les représentants de l'ONU et ministre du gouvernement malien on fait le déplacement depuis Bamako. Quelques discours sans fard, dans lesquels tous sont félicités de cette première étape symbolique.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.