Madagascar: Cinéma - Sortie de « Malaso Madagascar 2 »

Une exception en la matière, autant par sa réalisation que son scénario. Le premier volet de « Malaso Madagascar » a surpris les cinéphiles, et sa suite entend relever le niveau.

Une épopée cinématographique unique dans le Sud de la Grande île, illustrant sans équivoque la réalité de cette région. « Malaso Madagascar », produit par la maison de production Madagascar Island Pictures et réalisé par René Fulgence, s'affirme comme le « Block-buster » malgache par excellence, depuis la sortie de son premier volet en 2015. Principalement sorti en DVD au-delà de ses quelques projections dans la capitale et en provinces, le film a connu un franc succès auprès des cinéphiles nationaux.

Audacieux et porté par une réalisation qui a fait appel à des techniques et du matériel quasi aux normes internationales, « Malaso Madagascar » reflète la culture du « Dahalo » dans le Sud. Il illustre une immersion inédite dans le monde de ces bandits de grand chemin, ainsi que la lutte de la population locale face à l'insécurité constante qu'elle subit. Le film conjugue faits réels et fictions, le tout orné d'une bonne dose d'action.

Prévue sortir officiellement ce 3 mars lors de son avant-première au Pk0 Antanimena, la suite

« Malaso Madagascar 2 » promet ainsi plus de divertissements et de découvertes au public. « On peut dire que pour cette suite, nous avons mis les bouchées doubles.

Cette identité culturelle propre au Sud y est mieux retranscrite, autant à travers les personnages que notre choix de le réaliser exclusivement à travers le dialecte Bara local », affirme René Fulgence, à la fois réalisateur et acteur principal du film.

Histoire originale

Toujours à l'image de ces films d'action et d'aventure des années 80, à travers

« Malaso Madagascar 2 », on retrouve donc le jeune Paul, interprété par René Fulgence. Suite aux évènements du premier volet, durant lequel il a affronté tout un cartel de banditisme aux côtés des villageois de Mariagna, il s'est fait une place d'honneur auprès de ces derniers.

« Avec ce deuxième volet, on mettra surtout en avant cet état d'esprit tenace et persévérant des Malgaches. De même que la solidarité et la fraternité propre à notre culture, face à ceux qui souhaitent nous diviser. Le tout, saupoudré de plus d'actions et de grands spectacles », souligne le réalisateur.

L'histoire raconte ce qui semble être la réalité de la vie dans le Sud de la Grande île, où insécurité et pillages constants font rage et sont perpétrés par nul autre que ces « Malaso », autrement dit les « Dahalo », ou bandits de grand chemin locaux.

Madagascar Island Pictures s'est attribué les moyens nécessaires pour faire en sorte que le film soit le plus authentique possible.

Ne serait-ce que pour le choix des lieux de tournage, à savoir à Ilakaka, Betroka et ses périphéries qui représentent parfaitement ces couleurs du Sud. Les acteurs ne sont pas en reste, à l'image des villageois locaux qui s'en sont donnés à cœur joie pour jouer dans le film.