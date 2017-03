Ile Maurice: Fête nationale 2017 - Un Youth Rally pour célébrer la jeunesse

communiqué de presse

Un défilé regroupant 1 000 jeunes, dont 500 vêtus aux couleurs du drapeau national, partira du Stade St François Xavier, passant par Sir Seewoosagur Ramgoolam Street, le vendredi 10 mars 2017 pour converger vers le Jardin de La Compagnie à Port Louis.

Le défilé sera un des moments phares du Youth Rally organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports dans le cadre de la Journée nationale de la Jeunesse et des célébrations de la Fête nationale cette année. Les célébrations sont placées sous le thème 'La Main dans La Main'.

Les 1 000 jeunes viennent des établissements secondaires de plusieurs régions du pays. Participeront également au défilé: les majorettes du collège de Notre Dame ; des membres de la Mauritius Scouts Association, Fellowship First Aiders Girls' Guides, St John's Ambulance Brigade et Mauritius Red Cross ; les nouvelles recrues de la force policière et du Mauritius Fire and Rescue Service; les jeunes du National Youth Council de même que les jeunes inscrits au programme Duke of Edinburgh's International Award - Mauritius. Des groupes de jeunesse venant de Rodrigues, d'Agalega et des Chagos seront aussi présent.

Accompagné de l'orchestre de la police, le défilé se tiendra dans les rues de la Capitale. L'itinéraire est comme suit : Stade St François Xavier - Rue Sir Seewoosagur Ramgoolam - Municipalité de Port Louis (où une cinquantaine de jeunes de Volunteer Mauritius reprendront en cœur l'hymne national) - Jardin de La Compagnie.

Par ailleurs, un spectacle musical, précédé par la partie protocolaire avec le discours du ministre de la Jeunesse et des Sports, se tiendra au Jardin de La Compagnie. Les organisateurs prévoient une importante foule de spectateurs qu'ils estiment à plus de 1500. Toutes les mesures de sécurité ont été prises pour le bon déroulement de cet événement.

A noter que la Journée nationale de la Jeunesse est un événement incontournable du calendrier annuel du ministère, et ce depuis l'accession de Maurice à l'Indépendance. L'objectif est de fêter la jeunesse mauricienne et de développer leur sens d'appartenance à la nation.