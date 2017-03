Algérie: Bientôt une opération d'éradication de panneaux publicitaires anarchiques à Ali Mendjeli

La ville compte deux (2) universités, Constantine 2 et 3 et abrite l'essentiel du programme d'habitat de la wilaya.

Dans le cadre du même plan d'action, une opération de baptisation des unités de voisinage et les artères de ville Ali Mendjeli sera concrétisée a précisé le même responsable, détaillant qu'une étude concernant ce volet a été ficelée et soumise aux instances concernées.

Les mêmes services procéderont prochainement à l'installation de nouveaux panneaux de signalisation urbaine et routière dans les différents quartiers et axes routiers de la ville Ali Mendjeli, a-t-on noté.

Cette action vise à réhabiliter le paysage de cette ville et à améliorer le cadre de vie de la population, a souligné le même responsable, notant que ses services ont procédé à une campagne de sensibilisation auprès des commerçants les invitant à respecter la réglementation en vigueur s'agissant de la dimension et l'emplacement des panneaux.

