Algérie: Impératif d'acquérir le savoir pour lutter contre l'extrémisme et le sectarisme

L'opportunité a donné lieu à un examen des recommandations ayant couronnées les groupes de travail, installés durant la rencontre du 16 octobre dernier à Alger, lesquelles ont souligné l'impératif de faire de la bibliothèque un "acteur efficient dans la société et un symbole du savoir et de la renaissance".

"Tizi-Ouzou a offert et continue d'offrir beaucoup à l'identité culturelle algérienne", a t-il ajouté, en enrichissant sa diversité culturelle, grâce à la langue amazigh, considérée comme "le pilier principal de la culture et de l'identité algériennes", a-t-il souligné.

S'exprimant sur le choix de la wilaya de Tizi-Ouzou pour abriter cette journée d'études organisée pour la première fois en dehors d'Alger, le ministre a assuré que ce choix n'est pas "fortuit", mais dicté par l'"importante contribution de la région dans l'enrichissement de la culture nationale, avec sa diversité, en lui offrant de grands noms qui sont ancrés dans la mémoire nationale et sa production intellectuelle, culturelle et scientifique".

Après avoir appelé à la nécessité d'organisation de conférences, expositions et de débats autour du livre, le ministre a souligné que les responsables des bibliothèques ont été instruits de consacrer l'"ouverture de cet espace sur les établissements éducatifs", car, a-t-il dit "le véritable investissement se fait dans l'enfant, afin qu'il grandisse avec l'amour du livre, du savoir et de la réflexion".

Il a estimé, en outre, que l'"enjeu du savoir" est le défi que se lance l'Algérie, afin de "se diriger vers son avenir d'un pas serein", et ce à travers l'investissement dans le secteur de la culture, doté d'une grande importance, par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, car aucun développement de connaissances n'est possible dans une société, en dehors des bibliothèques, du livre et de l'enseignement", a insisté le ministre.

"Le savoir permet à la société de faire face à l'extrémisme, le fanatisme et l'isolement et de s'ouvrir sur le monde", a soutenu M. Mihoubi dans son allocution à l'ouverture d'une journée d'étude ayant pour thème les "Bibliothèques de lecture publique... vers une stratégie efficiente".

